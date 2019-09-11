В США разбился грузовой самолет, есть погибшие

В американском штате Огайо утром 11 сентября произошла авария грузового самолета, в результате чего погибли 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WTVG.

Как сообщается, авиакатастрофа произошла 11 сентября около 10:00 по киевскому времени вблизи военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс. В результате аварии грузового самолета, перевозившего автозапчасти из города Миллингтон в штате Теннесси, погибли 2 человека.

Отмечается, что служба аэропорта Толедо Экспресс не получала сигнал бедствия от самолета. Когда правоохранители и спасатели прибыли на место катастрофы, весь самолет был охвачен огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах произошла авария небольшого самолета вблизи города Каламба. В результате падения самолета на дом погибли по меньшей мере 9 человек. Еще два человека, находившиеся в доме, пострадали.

Также РБК-Украина писало, что на севере Норвегии в города Альта разбился вертолет, в результате чего четыре человека погибли. На борту вертолета находились шесть человек. Еще один человек пропал без вести. В районе происшествия ведутся его поиски, к которым привлечены кинологи с собаками. Пострадавший был госпитализирован.