У США розбився вантажний літак, є загиблі

В американському штаті Огайо вранці 11 вересня сталася аварія вантажного літака, в результаті чого загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WTVG.

Як повідомляється, авіакатастрофа сталася 11 вересня близько 10:00 за київським часом поблизу військово-цивільного аеропорту Толедо Експрес. В результаті аварії вантажного літака, що перевозив автозапчастини з міста Міллінгтон в штаті Теннесі, загинули 2 людини.

Зазначається, що служба аеропорту Толедо Експрес не отримувала сигналу лиха від літака. Коли правоохоронці та рятувальники прибули на місце катастрофи, весь літак був охоплений полум'ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах сталася аварія невеликого літака поблизу міста Каламба. В результаті падіння літака на будинок загинули щонайменше 9 осіб. Ще дві людини, які перебували в будинку, постраждали.

Також РБК-Україна писало, що на півночі Норвегії в міста Альта розбився вертоліт, в результаті чого чотири людини загинули. На борту вертольота знаходилися шість осіб. Ще одна людина пропала безвісти. У районі події ведуться його пошуки, до яких залучені кінологи з собаками. Постраждалий був госпіталізований.