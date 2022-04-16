В США растет озабоченность по поводу боеприпасов в Украине, - CNN

В США обеспокоены относительно необходимости ускорить доставку боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам американского чиновника, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные наземные бои с войсками оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.