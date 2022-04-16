В США растет озабоченность по поводу боеприпасов в Украине, - CNN

В США обеспокоены относительно необходимости ускорить доставку боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам американского чиновника, в ближайшие дни ожидаются ожесточенные наземные бои с войсками оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В комментарии телеканалу чиновник отметил, что прежде всего речь идет о необходимости поставки артиллерийских боеприпасов. По его словам, отправка в Украину 155-мм гаубиц и 40 тысяч снарядов к ним в рамках новой помощи могут быть израсходованы в течение нескольких дней.
Собеседник издания объяснил, что во время некоторых ожесточенных боев против оккупантов ранее ВСУ производили до тысячи артиллерийских выстрелов в день.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимые стране вооружения поступают недостаточно быстро.
Отметим, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Вчера в Пентагоне заявили, что первая партия поступит в страну в течение 24 часов.
Украина противостоит российскому вторжению 52-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!