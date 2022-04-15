Зеленский: необходимое оружие поступает недостаточно быстро

Необходимое оружие для Украины поступает недостаточно быстро. Даже при возможности Киева отправить за ним самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для The Atlantic .

"Например, они говорят: Нам нужна помощь; у нас есть четыре часа. И даже в Киеве мы не понимаем, что такое четыре часа. В Вашингтоне точно не поймут. Однако мы благодарны США, потому что самолеты с вооружением все равно прилетают", - сказал президент.

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