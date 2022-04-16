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У США зростає заклопотаність з приводу боєприпасів в Україні, - CNN

Фото: США стурбовані з приводу боєприпасів в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У США стурбовані щодо необхідності прискорити доставлення боєприпасів Збройним силам України (ЗСУ). За словами американського чиновника, найближчими днями очікуються запеклі наземні бої з військами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У коментарі телеканалу чиновник зазначив, що перш за все мова йде про необхідність постачання артилерійських боєприпасів. За його словами, відправка в Україну 155-мм гаубиць і 40 тисяч снарядів до них в рамках нової допомоги можуть бути витрачені протягом декількох днів.

Співрозмовник видання пояснив, що під час деяких запеклих боїв проти окупантів раніше ЗСУ виробляли до тисячі артилерійських пострілів на день.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідні країні озброєння надходять недостатньо швидко.

Зазначимо, 13 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн доларів. Вчора в Пентагоні заявили, що перша партія надійде в країну протягом 24 годин.

Україна протистоїть російському вторгненню 52-й день. Про ситуацію в зонах бойових дій та регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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