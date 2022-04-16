У США зростає заклопотаність з приводу боєприпасів в Україні, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У коментарі телеканалу чиновник зазначив, що перш за все мова йде про необхідність постачання артилерійських боєприпасів. За його словами, відправка в Україну 155-мм гаубиць і 40 тисяч снарядів до них в рамках нової допомоги можуть бути витрачені протягом декількох днів.

Співрозмовник видання пояснив, що під час деяких запеклих боїв проти окупантів раніше ЗСУ виробляли до тисячі артилерійських пострілів на день.