В США рассмотрят санкции против всех госкомпаний России, включая "Газпром"

Американские сенаторы-республиканцы внесли в Конгресс США новый законопроект по санкциям против России. Он предполагает введение ограничительных мер в отношении всех государственных компаний РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора Марко Рубио (от штата Флорида), который является одним из авторов инициативы.

Под санкции, в частности, могут попасть "Газпром", "Роснефть" и RT.

Напомним, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о планах ЕС ввести "тотальную экономическую войну против России" из-за ее вторжения в Украину.

Отметим, США и Евросоюз ввели санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Ограничения заморозили 630 млрд долларов российских резервов.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О ситуации в городах и международной реакции - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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