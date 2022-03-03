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У США розглянуть санкції проти всіх держкомпаній Росії, включаючи "Газпром"

Автор: Артур Родивилов

Американські сенатори-республіканці внесли до Конгресу США новий законопроект щодо санкцій проти Росії. Він передбачає введення обмежувальних заходів щодо всіх державних компаній РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужба сенатора Марко Рубіо (від Штату Флорида), який є одним з авторів ініціативи.

Під санкції, зокрема, можуть потрапити "Газпром", "Роснефть" і RT.

Нагадаємо, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив про плани ЄС запровадив "тотальну економічну війну проти Росії" через її вторгнення в Україну.

Відзначимо, США і Євросоюз ввели санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Обмеження заморозили 630 млрд доларів російських резервів.

Росія вдерлася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Санкції проти Росії