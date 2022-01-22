UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США рассматривают военные меры против РФ в случае эскалации на Украине, - поспред США

Автор: Наталья Скороход

США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае вторжения ее войск в Украину. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что США оказывает финансовую военную поддержку Украине.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", - сказала она.

Напомним, что США готовы созвать совет безопасности ООН из-за ситуации в Украине. Об этом заявила Томас-Гринфилд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину