США рассматривают военные меры против РФ в случае эскалации на Украине, - поспред США

Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что США оказывает финансовую военную поддержку Украине.

"Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам", - сказала она.