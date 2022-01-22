США розглядають військові заходи проти РФ у разі ескалації на Україні, - поспред США

США розглядають не тільки економічні, а й військові заходи проти Росії у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV.
Томас-Грінфілд.
Вона також зазначила, що США надає фінансову військову підтримку Україні.
"Ми надали їм майже 2,7 мільярда доларів на підтримку їхніх військових. Зовсім недавно, під час візиту держсекретаря Блінкена в Україну, ми оголосили про додаткове фінансування і ми продовжимо надавати спорядження українцям", - сказала вона.
Нагадаємо, що США готові скликати Раду Безпеки ООН через ситуацію в Україні. Про це заявила Томас-Грінфілд.