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США розглядають військові заходи проти РФ у разі ескалації на Україні, - поспред США

Автор: Наталья Скороход

США розглядають не тільки економічні, а й військові заходи проти Росії у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV.

Томас-Грінфілд.

Вона також зазначила, що США надає фінансову військову підтримку Україні.

"Ми надали їм майже 2,7 мільярда доларів на підтримку їхніх військових. Зовсім недавно, під час візиту держсекретаря Блінкена в Україну, ми оголосили про додаткове фінансування і ми продовжимо надавати спорядження українцям", - сказала вона.

Нагадаємо, що США готові скликати Раду Безпеки ООН через ситуацію в Україні. Про це заявила Томас-Грінфілд.

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