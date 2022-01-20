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США готовы созвать Совбез ООН при эскалации ситуации вокруг Украины

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Нью-Йорк, Четверг 20 января 2022 22:56
США готовы созвать Совбез ООН при эскалации ситуации вокруг Украины Фото: постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США работают с партнерами в ООН по ситуации вокруг Украины. Вашингтон будет готов созвать Совет безопасности в случае эскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

"Мы взаимодействуем с государствами-членами в Совете безопасности, взаимодействуем на регулярной основе. Когда время придет, мы будем готовы внести этот вопрос в Совет безопасности", - сказала она.

Напомним, Россия установила США сроки для получения письменного ответа по "гарантиям безопасности".

Ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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