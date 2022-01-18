США рассматривают укрепление военной силы Украины в случае вторжения России, - CNN

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможности помощи Украине, если Российская Федерация прибегнет к полномасштабному вторжению. В частности, речь идет и об укреплении нашей армии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник США, помощь включает обеспечение армии Украины, а именно:
"Мы рассматриваем ряд вариантов помощи в защите Украины. Это может включать дополнительные продажи оборонительного оружия, советы и помощь Украине в том, чтобы она могла продолжать борьбу против большего обычного российского военного присутствия", - отметил чиновник администрации Байдена.
Напомним, РБК-Украина писало о том, для чего делегация Пентагона проверяла состояние ПВО Украины.
Украина же, как отмечает CNN, попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение, среди которого системы ПВО и ракеты Patriot.