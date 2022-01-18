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США розглядають зміцнення військової сили України у разі вторгнення Росії, - CNN

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки розглядають можливості допомоги Україні, якщо Російська Федерація вдасться до повномасштабного вторгнення. Зокрема, йдеться й про зміцнення нашої армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив виданню високопосадовець США, допомога включає забезпечення армії України, а саме:

  • додаткові боєприпаси;
  • міномети;
  • протитанкові ракети Javelin;
  • зенітно-ракетні комплекси.

"Ми розглядаємо низку варіантів допомоги у захисті України. Це може включати додаткові продажі оборонної зброї, поради та допомога Україні в тому, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти більшої звичайної російської військової присутності", - відзначив високопосадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, для чого делегація Пентагону перевіряла стан ППО України.

Україна ж, як відзначає CNN, попросила у Сполучених Штатів Америки нове озброєння, серед якого системи ППО та ракети Patriot.

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