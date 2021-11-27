UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ

Автор: Мария Кучерявец

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Они, в частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как информирует издание, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующих действий:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств пво и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет по пути "снижение риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля.

Добавим, администрации президента США Джо Байдена заявили, что пытаются отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину и разрабатывают санкции против России за подобные действия.

Отметим, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ожидают последствия в случае вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина