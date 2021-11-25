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Белый дом отговаривает Путина от нападения на Украину, - NYT

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Четверг 25 ноября 2021 21:58
Белый дом отговаривает Путина от нападения на Украину, - NYT Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена пытается отговорить президента России Владимира Путина от нападения на Украину. В частности, Белый дом разрабатывает санкции против России за такие действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По данным издания, администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и переубедить Путина от вторжения в Украину.

"В конечном итоге это может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным. На прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения еще одного саммита. Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно для того, чтобы остановить его от действий против Украины", - говорится в материале.

При этом отмечается, что американские чиновники совместно со странами-партнерами разрабатывают шаги за российские провокации, включая новые экономические санкции.

"У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, эксперт по России из Центра новой американской безопасности, которая консультировала переходную команду Байдена.

По ее словам, такие меры могут включать санкции в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны.

"Американские и британские чиновники обсуждали введение более жестких санкций против людей, близких к Путину, включая некоторые меры, которые рассматривались, но были отложены после того, как агенты Москвы использовали нервно-паралитическое вещество при попытке убить бывшего сотрудника российской разведки в Великобритании в 2018 году", - говорится в материале издания.

Напомним, ранее американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Кроме того, Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к нападению в конце января-начале февраля. Названы возможные сценарии российского наступления.

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