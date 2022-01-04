В США расследуют причину пожаров в Колорадо: возникли по соседству с горящим сараем

В Колорадо расследуют причину возникновения масштабных пожаров. Как известно, пожары уничтожили около 1000 домов и зданий, также два человека пропали без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News
Следователи сообщили, что сузили круг своих поисков до района недалеко от Боулдера. В ближайшее время обещают опубликовать полный отчет причин возникновения пожара.
Шериф округа Боулдер Джо Пелле сообщил, что
Боулдера
Как известно, в результате пожаров в Колорадо пропало двое людей. Их поиски продолжаются.
Также сообщалось, что пожары в Колорадо прекратились. Помогли снегопады.