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В США расследуют причину пожаров в Колорадо: возникли по соседству с горящим сараем

Автор: Наталья Скороход

В Колорадо расследуют причину возникновения масштабных пожаров. Как известно, пожары уничтожили около 1000 домов и зданий, также два человека пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News

Следователи сообщили, что сузили круг своих поисков до района недалеко от Боулдера. В ближайшее время обещают опубликовать полный отчет причин возникновения пожара.

Шериф округа Боулдер Джо Пелле сообщил, что

Боулдера

Как известно, в результате пожаров в Колорадо пропало двое людей. Их поиски продолжаются.

Также сообщалось, что пожары в Колорадо прекратились. Помогли снегопады.

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Пожар