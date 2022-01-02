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Пожары в Колорадо: два человека пропали без вести

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Вашингтон, Воскресенье 02 января 2022 00:24
Пожары в Колорадо: два человека пропали без вести Фото: два человека пропали без вести в результате пожаров в Колорадо (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу власти Колорадо объявили о пропаже без вести двух человек в результате лесных пожаров, которые уничтожили сотни домов в регионе. Их поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как сообщила пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль, два человека пропали без вести. "Мы ищем их", - добавила она.

По словам губернатора Колорадо Джареда Полиса, огонь уничтожил по меньшей мере 500 домов, а десятки тысяч местных жителей были вынуждены бежать из охваченных пламенем районов.

"У семей было всего несколько минут, чтобы положить все, что они могли, - своих животных, своих детей - в машину и уехать", - пояснил он.

Напомним, в конце декабря 2021 года в штате Колорадо вспыхнули лесные пожары. Власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации.

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