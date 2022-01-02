Пожары в Колорадо: два человека пропали без вести

В субботу власти Колорадо объявили о пропаже без вести двух человек в результате лесных пожаров, которые уничтожили сотни домов в регионе. Их поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Как сообщила пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль, два человека пропали без вести. "Мы ищем их", - добавила она.

По словам губернатора Колорадо Джареда Полиса, огонь уничтожил по меньшей мере 500 домов, а десятки тысяч местных жителей были вынуждены бежать из охваченных пламенем районов.

"У семей было всего несколько минут, чтобы положить все, что они могли, - своих животных, своих детей - в машину и уехать", - пояснил он.