У США розслідують причину пожеж в Колорадо: виникли по сусідству з палаючим сараєм

В Колорадо розслідують причину виникнення масштабних пожеж. Як відомо, пожежі знищили близько 1000 будинків і будівель, також дві людини зникли безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News
Слідчі повідомили, що звузили коло своїх пошуків до району недалеко від Боулдера. Найближчим часом обіцяють опублікувати повний звіт причин виникнення пожежі.
Шериф округу Боулдер Джо Пелле повідомив, що
Боулдера
Як відомо, в результаті пожеж в Колорадо пропало двоє людей. Їх пошуки тривають.
Також повідомлялося, що пожежі в Колорадо припинилися. Допомогли снігопади.