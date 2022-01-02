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Лесные пожары в Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам

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Колорадо, Воскресенье 02 января 2022 07:55
Лесные пожары в Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам Фото: благодаря сильным снегопадам в Колорадо прекратились лесные пожары (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Лесные пожары в американском штате Колорадо прекратились благодаря сильным снегопадам. В некоторых районах выпало 15 сантиметров снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Во время пожаров, по данным местных властей, по меньшей мере семь человек получили ранения, двое числятся пропавшими без вести.

После смены погоды местные жители начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить ущерб, нанесенный огненной стихией.

Ранее мы писали, что из-за пожароов в Колорадо без вести пропали два человека.

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