США расследуют "акустические атаки" на своих дипломатов в Вене. Среди подозреваемых Россия

Власти США расследуют недавние загадочные инциденты со здоровьем своих дипломатов в столице Австрии Вене, у которых выявили "гаванский синдром". Среди подозреваемых в акустической атаке - Россия .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"В сотрудничестве с нашими партнерами в американском правительстве мы расследуем сообщения о возможных необъяснимых инцидентах со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене", - заявили изданию в Госдепартаменте.

По словам собеседников агентства, необъяснимые проблемы со здоровьем у американских дипломатов могли возникнуть в результате применения микроволнового или радиоволнового оружия. Проблема получила название "гаванский синдром", поскольку первые случаи такого заболевания были выявлены у персонала посольства США на Кубе в 2016 году.