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США розслідують "акустичні атаки" на своїх дипломатів у Відні. Серед підозрюваних Росія

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Вашингтон, Субота 17 липня 2021 18:45
США розслідують "акустичні атаки" на своїх дипломатів у Відні. Серед підозрюваних Росія Фото: США розслідують акустичні атаки на своїх дипломатів у Відні (state gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада США розслідує недавні загадкові інциденти зі здоров'ям своїх дипломатів у столиці Австрії Відні, у яких виявили "Гаванський синдром". Поміж підозрюваних в акустичній атаці - Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"У співпраці з нашими партнерами в американському уряді ми розслідуємо повідомлення про можливі незрозумілі інциденти зі здоров'ям серед співробітників посольства США у Відні", - заявили виданню в Держдепартаменті.

За словами співрозмовників агентства, незрозумілі проблеми зі здоров'ям у американських дипломатів могли виникнути в результаті застосування мікрохвильової або радіохвильової зброї. Проблема отримала назву "Гаванський синдром", оскільки перші випадки такого захворювання були виявлені у персоналу посольства США на Кубі в 2016 році.

Нагадаємо, раніше розвідка США запідозрила Росію в причетності до атак на американських дипломатів у Відні акустичними хвилями або "спрямованою енергією".

Зазначимо, американське видання Politico повідомляло, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.

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