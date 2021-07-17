США розслідують "акустичні атаки" на своїх дипломатів у Відні. Серед підозрюваних Росія
Влада США розслідує недавні загадкові інциденти зі здоров'ям своїх дипломатів у столиці Австрії Відні, у яких виявили "Гаванський синдром". Поміж підозрюваних в акустичній атаці - Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"У співпраці з нашими партнерами в американському уряді ми розслідуємо повідомлення про можливі незрозумілі інциденти зі здоров'ям серед співробітників посольства США у Відні", - заявили виданню в Держдепартаменті.
За словами співрозмовників агентства, незрозумілі проблеми зі здоров'ям у американських дипломатів могли виникнути в результаті застосування мікрохвильової або радіохвильової зброї. Проблема отримала назву "Гаванський синдром", оскільки перші випадки такого захворювання були виявлені у персоналу посольства США на Кубі в 2016 році.
Нагадаємо, раніше розвідка США запідозрила Росію в причетності до атак на американських дипломатів у Відні акустичними хвилями або "спрямованою енергією".
Зазначимо, американське видання Politico повідомляло, що за атаками з використанням технології "спрямованої енергії" проти співробітників американської розвідки по всьому світу може стояти російське ГРУ.