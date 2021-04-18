В США рассказали, какие американские военные останутся в Афганистане

По его словам, США достигли в Афганистане цели, поставленной в начале военной операции.

"Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября. Мы нанесли удар по "Аль-Каиде", мы убили бен Ладена — и сделали это еще десять лет назад... С тех пор различные задачи в этой войне менялись и преображались, но что касается основополагающих целей в этом конфликте - мы их достигли. Поэтому президент Байден решил, что пора положить этому конец", - сказал Салливан.

Таким образом, военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства.