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В США рассказали, какие американские военные останутся в Афганистане

Автор: Даша Харченко

До 11 сентября США выведут из Афганистана своих военных. Останутся только те, кто необходим для охраны американского посольства в Кабуле.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

По его словам, США достигли в Афганистане цели, поставленной в начале военной операции.

"Она заключалась в том, чтобы разобраться с теми, кто напал на нас 11 сентября. Мы нанесли удар по "Аль-Каиде", мы убили бен Ладена — и сделали это еще десять лет назад... С тех пор различные задачи в этой войне менялись и преображались, но что касается основополагающих целей в этом конфликте - мы их достигли. Поэтому президент Байден решил, что пора положить этому конец", - сказал Салливан.

Таким образом, военное присутствие США в Афганистане сохранится только для охраны посольства.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что американские войска начнут выводить из Афганистана 1 мая 2021 года. Глава Белого дома обратился к лидерам других государств, включая РФ, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки этой страны. Байден уточнил, что войска США и союзников по НАТО покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года.

Также страны-участницы НАТО приняли решение о начале вывода войск из Афганистана. Такой шаг члены альянса предпринимают вслед за Соединенными Штатами.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАфганистан
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