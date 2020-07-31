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США расширяют действие санкций на поставки металлов в Иран

Вашингтон, Пятница 31 июля 2020 17:02
США расширяют действие санкций на поставки металлов в Иран
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Под санкции попадет каждый, кто будет поставлять в Иран запрещенные металлы

Соединенные Штаты Америки расширяют действие санкций на поставки металлов в Иран, которые используются в ядерных, военных и ракетно-баллистических программах. Умышленная передача 22 металлов Ирану подпадает под санкции.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

По его словам, ядерные, баллистические ракеты и военные программы Ирана представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"Чтобы противостоять этим угрозам, я объявляю о значительном расширении сферы действия санкций, применяемых Государственным департаментом в отношении Ирана касательно металлов", - заявил Помпео.

Речь идет о 22 конкретных материалах, которые используются в ядерных, военных или баллистических ракетных программах Ирана.

"Те, кто сознательно передают такие материалы в Иран, подлежат наказанию в соответствии с разделом 1245 Закона о свободе и Акту о нераспространении Ирана", - говорится в заявлении.

По словам Помпео, давление сохранится, "пока Иран не станет вести себя как нормальная страна".

Напомним, в мае Майк Помпео заявлял, что Штаты никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

В начале июня МАГАТЭ заявило о превышении допустимых запасов обогащенного урана в Иране в 8 раз.

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