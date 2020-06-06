ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого, - МАГАТЭ

Новости » Политика     06.06.2020 - 06:46
Иран накопил обогащенный уран в 8 раз больше допустимого, - МАГАТЭ
Фото: МАГАТЭ (euaxis.org)

Запасы обогащенного урана в Иране составляли 1571,6 кг

Запасы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимит, установленный для этой страны в рамках ядерной сделки 2015 года. Это вызывает повод "для серьезной обеспокоенности".

Об этом пишет Deutsche Welle.

В докладе, опубликованном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится, что 20 мая запасы обогащенного урана в Иране составляли 1571,6 кг, в то время как разрешенный объем ограничен 202,8 кг.

В то же время власти в Тегеране по-прежнему не пускают международных инспекторов на два объекта. Как отмечают в МАГАТЭ, это повод "для серьезной обеспокоенности".

Инспекторы безуспешно добиваются проведения проверки уже четыре месяца. В агентстве хотят проверить, не находятся ли на этих объектах незаявленные ядерные материалы, а также не проводилась ли там незадекларированная деятельность, имеющая отношение к ядерной активности.

Как известно, Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты завершают режим отказа от санкций против Ирана из-за его ядерной программы.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ИранМАГАТЭядерная безопасность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь