ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, - Помпео

Новости » Политика     10.05.2020 - 05:01
США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео напомнил о жестких санкциях против Ирана

Соединенные Штаты никода не позволят обладать Ирану ядерным оружием. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепартамента.

Об этом Помпео сказал в конексте 75-летия победы над нацизмом, заявив, что сейчас для мира также существует опасность. Он напомнил, что два года назад США создали "самые строгие санкции в истории" и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов многими миллиардами долларов.

"Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники объединились, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистной идеологии. Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом региональному миру со стороны другого мошеннического режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что США будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия.

"Мы не примем их статус-кво уровня насилия и террора. И мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями. Он отметил, что и у США, и у России есть много ядерного оружия.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранядерное оружие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь