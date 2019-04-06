США расширили санкционный список против Венесуэлы нефтяными компаниями

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против компаний Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции), которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина США.

В министерстве заявили, что санкции направлены против "спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелигитимному режиму бывшего президента Николаса Мадуро".

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс, ввести новые санкции поручил президент Дональд Трамп.

"По указанию президента Трампа США введут санкции против 34 судов, принадлежащих или используемых PDVSA, а также двух компаний, которые доставляют венесуэльскую нефть на Кубу", - заявил Пенс.

Он также пообещал, что в ближайшие недели США предпримут "более серьезные действия" против Кубы, поскольку Мадуро продолжает оказывать Кубе помощь, несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.