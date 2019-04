США розширили санкційний список проти Венесуели нафтовими компаніями

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти компаній Ballito Bay Shipping Inc. (базується в Ліберії) та ProPer in Management Inc. (базується в Греції), які перевозили нафту Венесуели на Кубу і 34 танкерів венесуельської держкомпанії PDVSA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

У міністерстві заявили, що санкції спрямовані проти "рятувального кола, який венесуельська нафтова індустрія надає нелегітимному режиму колишнього президента Ніколаса Мадуро".

Як повідомив віце-президент США Майкл Пенс, запровадити нові санкції доручив президент Дональд Трамп.

"За вказівкою президента Трампа США запровадять санкції проти 34 суден, що належать або використовуються PDVSA, а також двох компаній, які доставляють венесуельську нафту на Кубу", - заявив Пенс.

Він також пообіцяв, що в найближчі тижні США вживуть "більш серйозні дії" проти Куби, оскільки Мадуро продовжує надавати Кубі допомогу, незважаючи на гуманітарну кризу у Венесуелі

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу у Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро на кшталт режиму Башара Асада у Сирії.

США вважають законним главою Венесуели Хуана Гуайдо, спікера парламенту, який проголосив себе тимчасовим президентом.