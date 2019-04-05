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США снова призвали РФ вывести своих военных из Венесуэлы

Новости » Политика    05.04.2019 - 17:46
США снова призвали РФ вывести своих военных из Венесуэлы
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

США и несколько десятков других стран признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вновь обратилась с призывом к Российской Федерации вывести своих военнослужащих из Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил в пятницу "Fox & Friends", что он не видит никаких признаков выхода российских военнослужащих со страны, и что участие Москвы может "ухудшить, прежде чем станет лучше".

США и несколько десятков других стран признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, а Россия и Китай решительно поддержали Мадуро.

Кремль отклонил призывы Штатов к выводу военных, заявив, что американские войска находятся во многих частях света, и никто не говорит Америке, где она должна или не должна быть.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео призвал союзников по НАТО адаптироваться для противодействия новым угрозам, включая растущую агрессию со стороны России, стратегическую конкуренцию с Китаем и миграцию.

Кроме того,  Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

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