США розширили санкційний список проти Венесуели нафтовими компаніями

Фото: нафтогазова держкомпанія PDVSA (з відкритих джерел)

Під нові санкції потрапили також 34 танкери, що перевозили венесуельську нафту на Кубу

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти компаній Ballito Bay Shipping Inc. (базується в Ліберії) та ProPer in Management Inc. (базується в Греції), які перевозили нафту Венесуели на Кубу і 34 танкерів венесуельської держкомпанії PDVSA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну США.

У міністерстві заявили, що санкції спрямовані проти "рятувального кола, який венесуельська нафтова індустрія надає нелегітимному режиму колишнього президента Ніколаса Мадуро".

Як повідомив віце-президент США Майкл Пенс, запровадити нові санкції доручив президент Дональд Трамп.

"За вказівкою президента Трампа США запровадять санкції проти 34 суден, що належать або використовуються PDVSA, а також двох компаній, які доставляють венесуельську нафту на Кубу", - заявив Пенс.

Він також пообіцяв, що в найближчі тижні США вживуть "більш серйозні дії" проти Куби, оскільки Мадуро продовжує надавати Кубі допомогу, незважаючи на гуманітарну кризу у Венесуелі

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу у Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро на кшталт режиму Башара Асада у Сирії.

США вважають законним главою Венесуели Хуана Гуайдо, спікера парламенту, який проголосив себе тимчасовим президентом.