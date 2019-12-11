США расширили санкции против Ирана

США в среду, 11 декабря, расширили список санкций против Ирана, внеся в негО гражданина этой страны, два судна под иранским флагом и несколько компаний. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что в санкционный список включены три транспортные компании, одна из которых базируется в Шанхае.

Напомним, РБК-Украина писало, что США ввели санкции против министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари-Джахроми за его роль в широкомасштабной интернет-цензуре во время протестов в стране.

За день до этого государственный секретарь США Майк Помпео призвал иранцев присылать США видео, фото и другую информацию, которая документирует жесткие действия со стороны режима в отношении демонстрантов. 22 ноября Министерство финансов США обнародовало, что любую собственность Мохаммада Джавада Азари-Джахроми под юрисдикцией США будет заблокировано.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в субботу, 23 ноября, осудил санкции США в адрес министра информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.