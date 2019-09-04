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США расширили санкции против Ирана

Новости » Политика    04.09.2019 - 21:17
США расширили санкции против Ирана
Иллюстративное фото (GettyImages)

Под санкции попали более 20 физических и юридических лиц

Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Также приняты ограничительные меры против крупной сети перевозки грузов, которая находится под управлением Корпуса стражей исламской революции. Утверждается, что с помощью этой транспортной сети иранская сторона за год экспортировала нефть на сотни миллионов долларов.

"Действия казначейства против этой сети ясно показывают, что те, кто покупает иранскую нефть, непосредственно поддерживают боевиков Ирана и террористическую силу - Корпус стражей исламской революции", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Санкции введены против 16 юридических лиц и 10 физических лиц, в том числе граждан Ирана, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана. Также под санкции подпали 11 нефтяных танкеров.

Напомним, руководство Ирана принципиально против проведения двусторонних переговоров со Соединенными Штатами Америки, а также предполагается дальнейшее ослабление соблюдения ядерной сделки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих обязанностей из ядерного соглашения, если до этого срока европейские участники соглашения примут меры.

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