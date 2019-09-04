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США розширили санкції проти Ірану

Новини » Політика    04.09.2019 - 21:17
США розширили санкції проти Ірану
Ілюстративне фото (GettyImages)

Під санкції потрапили понад 20 фізичних та юридичних осіб

Влада США розширили список санкцій щодо Ірану, внісши в нього понад 20 фізичних та юридичних осіб, а також ряд танкерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

Також вжито обмежувальні заходи проти мережі перевезення вантажів, яка знаходиться під управлінням Корпусу вартових ісламської революції. Стверджується, що за допомогою цієї транспортної мережі іранська сторона за рік експортувала нафту на сотні мільйонів доларів.

"Дії казначейства проти цієї мережі демонструють, що ті, хто купує іранську нафту, безпосередньо підтримують бойовиків Ірану і терористичну силу – Корпус вартових ісламської революції", – заявив міністр фінансів Стівен Мнучин.

Санкції введені проти 16 юридичних осіб та 10 фізичних осіб, враховуючи громадян Ірану, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Лівану. Також під санкції потрапили 11 нафтових танкерів.

Нагадаємо, керівництво Ірану принципово проти проведення двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки, а також передбачається подальше ослаблення дотримання ядерної угоди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх обов'язків з ядерної угоди, якщо до цього терміну європейські учасники угоди приймуть заходи.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранСанкції
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