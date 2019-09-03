Иран против любых двусторонних переговоров с США

Фото: Хасан Рухані (flickr.com/un_photo)

Единственным условием для переговоров может быть только отказ США от всех санкций против Ирана

Руководство Ирана принципиально против проведения двусторонних переговоров со Соединенными Штатами Америки (США), а также предполагается дальнейшее ослабление соблюдения ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что президент Ирана Хасан Роухани исключил проведения каких-либо двусторонних переговоров с США.

"Возможно, случилось какое-то недоразумение. Мы и раньше это уже несколько раз говорили и повторяем снова: не было ни одного решения, проводить двусторонние переговоры с США", - заявил президент Ирана на сессии парламента.

Роухани также добавил, что Тегеран "принципиально" против таких переговоров с США в двустороннем формате.

Выступая перед парламентариями, иранский президент подчеркнул, что Тегеран уже и ранее несколько раз получал предложения о проведении двусторонних переговоров с американской стороной. Но, он подчеркнул, что ответ Ирана всегда будет негативным.

По словам иранского президента, единственно возможным способом со стороны Вашингтона уговорить Тегеран сесть за стол переговоров является отказ от всех санкций, введенных США в одностороннем порядке против Тегерана. В таком случае переговоры будут проводиться при участии всех участников ядерной сделки 2015 года.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу президента США Дональда Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани в ближайшие недели. Так, по словам Макрона, подготовительные работы к встрече президентов Соединенных Штатов и Ирана уже начались. Он говорил, что встреча может состояться уже в ближайшие недели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих оьязанностей из ядерного соглашения, если до этого срока европейские участники соглашения примут меры.