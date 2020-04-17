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США расширили помощь Украине для борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:38
США расширили помощь Украине для борьбы с COVID-19
Иллюстративное фото (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон выделит Украине более 9 млн долларов

Соединенные Штаты Америки расширили помощь Украине для противодействия распространению пандемии коронавируса. Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

По данным дипломатического представительства, Вашингтон расширил программу помощи Украине до 9,1 млн долларов. Средства будут выделяться через американское агентство USAID.

Отмечается, что помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем для выявления COVID-19 и предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения коронавируса.

"Кроме того, пособие будет способствовать поддержке мер по профилактике и лечению больных COVID-19, мер по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - добавили в посольстве.

США расширили помощь Украине для борьбы с COVID-19

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз выделит Украине 190 млн евро помощи для борьбы с распространением коронавируса. В целом на помощь странам Восточного партнерства, среди которых Украина, Европейский союз решил направить 952 млн евро.

Также РБК-Украина писало, что Всемирный банк согласовал выделение более 150 млрд долларов для помощи нуждающимся странам в борьбе с коронавирусом. Средства будут направлены в течение следующих 15 месяцев.

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