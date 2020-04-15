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Всемирный банк выделит более 150 млрд долларов нуждающимся странам

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 18:33
Всемирный банк выделит более 150 млрд долларов нуждающимся странам
Иллюстративное фото (vsemirnyjbank.org)

Выделенные средства пойдут на помощь в борьбе с коронавирусом

Директор Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил о намерении выделить более 150 млрд долларов для помощи странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВБ.

По словам Малпасса, Всемирный банк намерен направить почти 160 млрд долларов в течение следующих 15 месяцев, чтобы помочь странам защитить бедных и уязвимые группы населения, поддерживать бизнес и способствовать экономическому восстановлению.

"Самые бедные и наиболее уязвимые страны, вероятно, будут страдать больше всего. Всемирный банк предпринимает ряд широких и быстрых мер для уменьшения распространения коронавирус, и мы уже проводим операции в более чем 65 странах", - заявил он.

Малпасс отметил, что специальные положения относительно быстрого финансирования позволят сразу мобилизовать почти 2 млрд долларов для быстрого начала работы в 25 странах. Также ВБ работает над быстрым перенаправлением еще 1,7 млрд долларов из существующих проектов для срочной реакции на пандемию.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит 4 млн евро Украине на поддержку общественных инициатив для борьбы с коронавирусом. Средства будут выделены на поддержку волонтеров, которые помогают в борьбе с распространением коронавируса.

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