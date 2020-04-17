США розширили допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон виділить Україні понад 9 млн доларів

Сполучені Штати Америки розширили допомогу Україні для протидії поширенню пандемії коронавірусу. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

За даними дипломатичного представництва, Вашингтон розширив програму допомоги Україні до 9,1 млн доларів. Кошти будуть виділятися через американське агентство USAID.

Зазначається, що допомога буде спрямована на підготовку лабораторних систем для виявлення COVID-19 та надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення коронавірусу.

"Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей", - додали у посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Європейський союз виділить Україні 190 млн євро допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу. Загалом на допомогу країнам Східного партнерства, серед яких Україна, Європейський союз вирішив спрямувати 952 млн євро.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітній банк погодив виділення понад 150 млрд доларів для допомоги нужденним країнам в боротьбі з коронавірусом. Кошти будуть спрямовані протягом наступних 15 місяців.