ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США розширили допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 11:38
США розширили допомогу Україні для боротьби з COVID-19
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон виділить Україні понад 9 млн доларів

Сполучені Штати Америки розширили допомогу Україні для протидії поширенню пандемії коронавірусу. Про це повідомило посольство України в США у Facebook.

За даними дипломатичного представництва, Вашингтон розширив програму допомоги Україні до 9,1 млн доларів. Кошти будуть виділятися через американське агентство USAID.

Зазначається, що допомога буде спрямована на підготовку лабораторних систем для виявлення COVID-19 та надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення коронавірусу.

"Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей", - додали у посольстві.

США розширили допомогу Україні для боротьби з COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо Європейський союз виділить Україні 190 млн євро допомоги для боротьби з поширенням коронавірусу. Загалом на допомогу країнам Східного партнерства, серед яких Україна, Європейський союз вирішив спрямувати 952 млн євро.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітній банк погодив виділення понад 150 млрд доларів для допомоги нужденним країнам в боротьбі з коронавірусом. Кошти будуть спрямовані протягом наступних 15 місяців.

В Європі створюють гарантійний фонд COVID-19 У Чернівцях помер ще один пацієнт з підозрою на COVID-19
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнапомощьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся