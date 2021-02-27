ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США рассекретили доклад о роли Саудовской Аравии в убийстве Хашогги

Новина українською → США, Суббота 27 февраля 2021 02:18
США рассекретили доклад о роли Саудовской Аравии в убийстве Хашогги Фото: Джамаль Хашогги (twitter/korrespondent)
Автор: Даша Харченко

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) рассекретил доклад о роли правительства Саудовской Аравии в убийстве журналиста Джамаля Хашогги. В документе указали на прямую причастность наследного принца Мухаммеда бин Салмана к трагедии.

Об этом говорится на странице ODNI.

Доклад охватывает несколько страниц с основными тезисами. В то же время большая часть остается засекреченной.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман одобрил сделку в Стамбуле (Турция) с целью захвата или убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в отчете.

Согласно документу, в спецоперации были привлечены две группы, в том числе семь членов элитной силовой структуры - Сил быстрого реагирования, которая подчинена непосредственно принцу Салману и отвечает за его личную безопасность.

В ODNI подчеркнули, что выводы были полностью согласованы с разведывательной сообществом США.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело санкций против бывшего руководителя разведки, а также силовой структуры Саудовской Аравии за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция).

20 октября 2018 года власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашогги, а также высказали предположение, что Хашогги умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Саудовская Аравия
NEWS
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма