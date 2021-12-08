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США рассчитывают, что Украина будет использовать "Джавелины" для самообороны

Автор: Дмитрий Кузнецов

США рассчитывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" для самообороны. При этом в Пентагоне заявили, что не привязывают их применение к конкретным регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Мы ожидаем, что они (ПТРК "Джавелин" - ред.) будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - сказал Кирби в ходе брифинга.

Представитель Пентагона добавил, что выделяемые Украине вооружения принадлежат ВСУ и их применение не привязано к конкретным регионам страны.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами Александр Павлюк сообщил, что ВСУ на Донбассе в случае необходимости готовы применить ПТРК "Джавелин".

Отметим, в октябре Украина получила от США новую партию "Джавелинов".

Подробнее о потребностях армии читайте в материале "Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине".

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