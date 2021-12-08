США розраховують, що Україна буде використовувати "Джавеліни" для самооборони

США розраховують, що Збройні сили України (ЗСУ) будуть використовувати протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" для самооборони. При цьому в Пентагоні заявили, що не прив'язують їх застосування до конкретних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі .

"Ми очікуємо, що вони (ПТРК "Джавелін" - ред.) будуть використовуватися відповідально і для цілей самооборони", - сказав Кірбі в ході брифінгу.

Представник Пентагону додав, що виділяються Україні озброєння належать ЗСУ і їх застосування не прив'язане до конкретних регіонів країни.