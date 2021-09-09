Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине

Американские противотанковые комплексы Javelin – самый известный вид летального вооружения, который за последние годы получила Украина. Об их роли в сдерживании российской агрессии и о том, какая еще военная помощь со стороны США нужна Украине – подробнее в материале РБК-Украина.

Как заявил в недавнем интервью РБК-Украина глава МИД Дмитрий Кулеба, уже в этом году Украина получит очередную партию "Джавелинов" – американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это будет частью пакета военной помощи от США в 60 млн долларов, выделение которой подтвердили накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом.

На данный момент у украинских Вооруженных сил уже есть 47 пусковых установок и 360 ракет Javelin, пишет Defense Express. Первая поставка этих ПТРК состоялась еще в 2018 году, и эта новость тогда вызвала резонанс далеко за пределами украинских военных кругов.

С начала российской агрессии многие западные страны вполне охотно помогают Украине нелетальным вооружением, медикаментами, амуницией и т.д. Тогда как с поставками летальных вооружений они обычно более осторожны. "Джавелины" стали не первым летальным оружием, полученным Украиной из США, но, наверное, самым известным среди обывателей. И вероятно, самым мифологизированным – способным чуть ли не изменить ход всей войны на Донбассе.

Безусловно, первая поставка комплексов (к тому же бесплатная) имела и большое символическое значение. Этому предшествовали продолжительные дебаты в американских политических кругах, а администрация Дональда Трампа долгое время не горела желанием предоставлять Украине такое современное летальное оружие.

Интерес к "Джавелинам" подогрела и очень нервная реакция на поставки со стороны Кремля и подконтрольных ему донбасских боевиков – те обвинили Киев и Вашингтон в попытке эскалации на Донбассе. И параллельно заверили, что изменить ход боевых действий новые ПТРК не смогут.

Дорогие "Патриоты"

Помимо символического и политического значения, ожидающиеся поставки "Джавелинов" имеют и абсолютно практический смысл, подтвердил РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов.

"Мы их храним не в зоне ООС и этим мы демонстрируем выполнение Минских договоренностей, мы не милитаризуем эту зону. Но если возникнет кризисная ситуация, они окажутся в первой линии и будут выбивать бронеобъекты из рядов противника", – сказал Жданов.

Действительно, согласно Минским договоренностям, такое оружие как "Джавелины" не может находиться вблизи линии соприкосновения. Но свою сдерживающую функцию оно все равно выполняет. Причем даже на случай, если Россия решит пойти в наступление не только на Донбассе, но и на других направлениях.

Как сказал изданию глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, на случай если вскоре начнется полномасштабная война, то у Украины не хватит живой силы, техники и вооружений, чтобы перекрыть потенциальную линию фронта от Волыни до Азовского моря, перешеек с Крымом и границу с Приднестровьем. Тем не менее формирование мобильных противотанковых групп, которые в состоянии поражать бронетехнику агрессора, все равно сможет затормозить его наступление.

"Джавелин" для этого подходит с точки зрения эффективности, он не требует прямой постоянной видимости цели, поражает бронетехнику сверху и т.д. – то есть, для нас это хороший фактор сдерживания в войне завтрашнего дня", – сказал Чмут. По его словам, ракет для "Джавелина" Украина получила уже немало, а вот пусковых установок "хотелось бы больше".

Помимо "Джавелинов", Украина давно проявляет интерес и к американским зенитно-ракетным комплексам Patriot. Покупка "Патриотов" активно обсуждалась в СМИ в 2018 году и вновь актуализировалась два года спустя, с подачи тогдашнего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Причем Хомчак отдельно подчеркивал, что речь идет об их использовании именно для целей противоракетной обороны.

В очередной раз о "Патриотах" вспомнили в апреле этого года, когда Россия сосредоточила особо крупные силы на границах с Украиной, и возможность масштабного вторжения стала темой номер один. "Где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше. Они должны быть здесь", – заявил тогда в комментарии Time глава Офиса президента Андрей Ермак.

Американский ЗРК Patriot (фото: Courtesy of US Army)

Стоимость "Патриотов" значительно отличается в зависимости от комплектации, но в любой случае является очень высокой, особенно по украинским меркам. К примеру, Польша в 2018 году подписала с США контракт на четыре батареи "Патриотов", что обошлось полякам в 4,75 млрд долларов. Это больше, чем весь бюджет украинского Минобороны на 2021 год.

При этом, как сказал изданию Тарас Чмут, покупать лишь несколько батарей "Патриотов" для Украины смысла нет. И даже если бы их удалось получить бесплатно, потратиться на их обслуживание, покупку необходимых комплектующих, обучение персонала и т.д. все равно придется, и это будет очень недешево.

Вместо "Патриотов", подчеркивает эксперт, Украине стоило бы обратить внимание на тактическую ПВО, например, американо-норвежские комплексы NASAMS, которые как минимум позволили бы защитить украинские войска от российских ударных беспилотников, тактической авиации и крылатых ракет.

Как подчеркнул в разговоре с РБК-Украина заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, противоракетную оборону каждой страны нужно разрабатывать исходя из конкретных угроз, которые перед ней стоят. И под каждую угрозу разрабатывается отдельный "слой" ПРО.

К примеру, из нескольких таких "слоев" состоит противоракетная оборона Израиля. Самый известный ее элемент – система "Железный купол", которая доказала свою эффективность во время весенней эскалации. Она предназначена для защиты от неуправляемых ракет малой дальности. Другие элементы израильской ПРО позволяют бороться как с ракетами сверхмалого радиуса действия (до 7 километров), так и перехватывать баллистические ракеты, запущенные с расстояния до 3 тысяч километров.

Израильская система "Железный купол" (фото: GettyImages)

По словам Самуся, эта система обеспечивает защиту территории Израиля, но для Украины она бы не подошла. С учетом количества и разнообразия ракет, стоящих на вооружении у РФ, наша система ПРО должна быть мощнее, одни лишь "Патриоты" защиту обеспечить не смогут.

"Единственно правильный выход в вопросе ПРО – не покупать готовую систему, а попытаться создать ее на основе технологий. Израиль взял за пример американские технологии и создал свои продукты, которые подходят под именно под стоящие перед ними угрозы. Так можем сделать и мы", – сказал Самусь.

Главным же препятствием для передачи и дальнейшей разработки технологий эксперт называет общую недореформированность украинской оборонной промышленности. Впрочем, запущенный процесс реформирования – превращения "Укробронпрома" в акционерное общество – Самусь уже считает "необратимым".

От истребителей до тепловизоров

По словам собеседников издания, есть и ряд других направлений, по которым Украине стоило бы попросить о помощи своих западных партнеров, в частности, те же США. К примеру, тактическая авиация.

"От момента, когда мы начнем переговоры до того, как получим первый самолет, пройдет 2-3 года, а до получения первого боеспособного подразделения – 5-6-7 лет. То есть, чтобы иметь авиацию в 2030-м, надо начинать этим заниматься в 2021-ом", – отметил Тарас Чмут. Причем для потребностей Украины подойдут и уже бывшие в использовании американские военные самолеты, вроде истребителей F-15 или F-16 и другие.

Американские вседорожники Humvee (фото: GettyImages)

Относительно быстро потребности Украины по защите на Черном и Азовском морях можно было бы закрыть за счет американских катеров Mark VI и "Циклон", которые в США сейчас как раз выводятся из эксплуатации. Первые "Марки", по словам президента Владимира Зеленского, должны прибыть в Украину в следующем году.

Также Украине, по словам Чмута, очень пришлись бы кстати американские средства связи от корпорации Harris, тепловизоры от компании Flir и знаменитые вседорожники Humvee – несколько тысяч таких авто могли бы полностью закрыть текущие потребности украинской армии.

В свою очередь, Михаил Самусь говорит, что Украина заинтересована и в автоматизированных системах управления войсками, связи и разведки – в рамках концепции т.н. "сетецентрической войны", более современной военной доктрины, апробированной американцами.

Катера Mark VI (фото: GettyImages)

"Возьмем последнюю фазу конфликта в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан при помощи Турции перешел на уровень сетецентрической войны, а Армения воевала по советским лекалам – разница была огромной", – заключил Самусь. А уже в среднесрочной перспективе, к 2030 году, Украине надо будет обновлять фактически все составляющие вооруженных сил: авиацию, артиллерию и т.д.

И, очевидно, без активной помощи западных союзников с этой задачей справиться не получится.