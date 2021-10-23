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Украина получила от США новую партию Javelin

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Киев, Суббота 23 октября 2021 00:00
Украина получила от США новую партию Javelin Фото: В Украина прибыла новая партия Javelin (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь".

Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

РБК-Украина писало, что США по результатам визита Зеленского предоставят Украине 3 млрд долларов.

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