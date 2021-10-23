Украина получила от США новую партию Javelin

В Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины .

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь".

Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.