США располагают данными о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов из Украины

США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины в конце декабря - начале января. В Белом доме добавили, что пока не знают, с какой целью на этот шаг пошла российская сторона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"У нас есть данные, которые указывают на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - сказала Псаки.
Она добавила, что США пока не знают, с какой целью Россия приняла решение эвакуировать из Украины членов семей дипломатов.
Напомним, ранее стало известно, что дипломатам двух российских консульств в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Уже 5 января страну покинули 18 человек - в основном члены семей российских дипломатов.
Отметим, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завила, что Вашингтон подготовил 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, но пока не собирается их раскрывать.