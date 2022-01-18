США располагают данными о планах РФ эвакуировать семьи дипломатов из Украины

США располагают информацией о планах России эвакуировать семьи дипломатов из Украины в конце декабря - начале января. В Белом доме добавили, что пока не знают, с какой целью на этот шаг пошла российская сторона.

"У нас есть данные, которые указывают на то, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - сказала Псаки.

Она добавила, что США пока не знают, с какой целью Россия приняла решение эвакуировать из Украины членов семей дипломатов.