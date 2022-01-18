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США мають дані про плани РФ евакуювати сім'ї дипломатів з України

Автор: Дмитрий Кузнецов

США мають інформацію про плани Росії евакуювати сім'ї дипломатів з України в кінці грудня - початку січня. У Білому домі додали, що поки не знають, з якою метою на цей крок пішла російська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі..

"У нас є дані, які вказують на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня", - сказала Псакі.

Вона додала, що США поки не знають, з якою метою Росія прийняла рішення евакуювати з України членів сімей дипломатів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дипломатам двох російських консульств в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. Вже 5 січня країну покинули 18 осіб - в основному члени сімей російських дипломатів.

Зазначимо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд завила, що Вашингтон підготував 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну, але поки не збирається їх розкривати.

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