США раскритиковали РФ за опасные маневры Су-27 над Черным морем

Командование военно-воздушными силами США в Европе раскритиковало Россию за опасные маневры Су-27 над Черным морем. Командование заявляет о непрофессиональных и небезопасных действиях пилотов двух истребителей при перехвате американского стратегического бомбардировщика Boeing B-52.

Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США Джеффри Харригян.

Отмечается, что российские самолеты неоднократно пересекали курс американского на расстоянии 30 метров от него, тем самым ограничив B-52 способности для маневра.

Генерал обратил внимание, что подобные действия "увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов". Он добавил, что утром 28 августа B-52 выполнял плановый полет над международными водами.

Таким образом истребители РФ находились в международном воздушном пространстве, но при этом поставили под угрозу безопасность полетов воздушных судов.

ВВС США ожидают, что РФ будет действовать в рамках международных стандартов с целью обеспечить безопасность и предотвратить несчастные случаи.

Напомним, Черноморский флот России в конце июля проводил военные учения в Черном море, в которых приняли участие более 20 кораблей.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что милитаризация оккупированного Крыма Россией сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря.