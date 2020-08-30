США розкритикували РФ за небезпечні маневри Су-27 над Чорним морем

Командування військово-повітряними силами США в Європі розкритикувало Росію за небезпечні маневри Су-27 над Чорним морем. Командування заявляє про непрофесійні і небезпечних діях пілотів двох винищувачів при перехопленні американського стратегічного бомбардувальника Boeing B-52.

Про це заявив генерал Військово-повітряних сил США Джеффрі Харрігян.

Відзначається, що російські літаки неодноразово перетинали курс американського на відстані 30 метрів від нього, тим самим обмеживши B-52 здатності для маневру.

Генерал звернув увагу, що подібні дії "збільшують вірогідність зіткнень в повітрі, є непотрібними і несумісні з хорошим льотним майстерністю і міжнародними правилами польотів". Він додав, що вранці 28 серпня B-52 виконував плановий політ над міжнародними водами.

Таким чином винищувачі РФ перебували в міжнародному повітряному просторі, але при цьому поставили під загрозу безпеку польотів повітряних суден.

ВВС США очікують, що РФ буде діяти в рамках міжнародних стандартів з метою забезпечити безпеку і запобігти нещасним випадкам.

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії у кінці липня проводив військові навчання в Чорному морі, в яких взяли участь понад 20 кораблів.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що мілітаризація окупованого Криму Росією сьогодні є ключовою загрозою для регіону Чорного моря.