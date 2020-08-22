В МИД назвали ключевую угрозу для региона Черного моря

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

МИД выступает за создание площадки для наблюдения за действиями РФ в Крыму

Милитаризация оккупированного Крыма Россией сегодня является ключевой угрозой для региона Черного моря. Россия в оккупированном Крыму имеет исключительно военные цели.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью "Радио Свобода".

По словам Джапаровой, сегодня Крым является военной базой Российской Федерации. Однако безопасный трек, по ее мнению, очень недооцененный, непроговоренный и неартикулированный.

"Все, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, в соответствии с географией, в том числе в регион Средиземноморья", - пояснила она.

Джапарова добавила, что украинская сторона на переговорах с партнерами постоянно говорит о необходимости создания площадки для активного и оперативного отслеживания действий России на территории оккупированного Крыма и в Черном море.

"И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия гибридные, классические и традиционные военные происходят", - добавила дипломатка.

Напомним, об угрозах милитаризации Крыма для общеевропейской безопасности говорил глава МИД Дмитрий Кулеба и призывал мировое сообщество усилить санкции против России.