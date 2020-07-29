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Россия начала масштабные учения на Черном море

Среда 29 июля 2020 14:38
Россия начала масштабные учения на Черном море
Фото: военные корабли РФ (nation-news.ru)
Автор: Андрей Козловский

К учениям также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации

Сегодня, 29 июля, Черноморский флот России начал военные учения, в которых принимают участие более 20 кораблей. К маневрам также привлечены самолеты и вертолеты морской авиации.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщается, военные планируют провести тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне. Кроме того, члены экипажей будут оборонять корабль при стоянке на незащищенном рейде и ликвидировать пожар или пробоины.

Известно, что среди привлеченных кораблей в учениях задействованы: фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев". Также принимают участие малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" и большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

Напомним, завершились военные учения Sea Breeze-2020, которые проходили в Украине с 20 по 26 июля, в них принимали участие около 2 тысяч человек из восьми стран, свыше 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты.

Кроме того, ранее сообщалось, что в одесский порт вошли пять кораблей НАТО во главе с флагманом Постоянной военно-морской группы НАТО.

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