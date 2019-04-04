США снова раскритиковали Германию за поддержку "Северного потока-2"

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс снова раскритиковал Германию за сотрудничество с Россией по газопроводу Nord Stream 2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Epoch Times.

Также Пенс упрекнул Германию за низкие оборонные расходы, призвав европейскую страну сделать для обороны и НАТО больше к 2024 году.

"Мы не можем гарантировать защиту Запада, если наши союзники станут зависимыми от России", - сказал Пенс в среду на конференции, посвященной 70-летию основания НАТО в Вашингтоне.

Пенс сказал, что "просто неприемлемо, если крупнейшая экономика Европы игнорирует угрозу, исходящую от России, и пренебрегает собственной самообороной и общей обороной".

Ранее президент США Трамп ранее также подверг критике расширение поставок газа из России в Германию и даже пригрозил санкциями.

Напомним, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в 2019 году.

Газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.