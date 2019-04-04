США знову розкритикували Німеччину за підтримку "Північного потоку-2"

Віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс вкотре розкритикував Німеччину за співпрацю з Росією по газопроводу Nord Stream 2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Epoch Times.

Також Пенс дорікнув Німеччині за низькі оборонні витрати, закликавши європейську країну зробити для оборони і НАТО більше до 2024 року.

"Ми не можемо гарантувати захист Заходу, якщо наші союзники стануть залежними від Росії", - сказав Пенс в середу на конференції, присвяченій 70-річчю заснування НАТО у Вашингтоні.

Пенс сказав, що "просто неприйнятно, якщо найбільша економіка Європи ігнорує загрозу, що йде від Росії, і нехтує власною самообороною і загальною обороною".

Раніше президент США Трамп раніше також піддав критиці розширення поставок газу з Росії до Німеччини і навіть пригрозив санкціями.

Нагадаємо, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік - 2" завершиться в 2019 році.

Газопровід "Північний потік - 2" потужністю 55 млрд куб. м в рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.