В "Газпроме" заявили об отсутствии препятствий строительству "Северного потока-2"

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В "Газпроме" заявили, что нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий для стоительства газопровода

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в 2019 году. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

"Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство "Северного потока - 2" до конца девятнадцатого года", - сказал он.

Отметим, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в запуске газопровода "Северный поток-2" до конца года.

"Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - отметил Коболев.

Он подчеркнул, что без "Северного потока-2" и "Турецкого потока-2" российской стороне не будет хватать мощностей для поставок газа.

На этой неделе Дания попросила дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.