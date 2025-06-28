У США раптово звільнили трьох прокурорів, які вели справи щодо штурму Капітолію, - AP

Штурм Капітолію 6 січня

Нагадаємо, що удень 6 січня 2021 року, за два тижні до закінчення своїх президентських повноважень, як президента, Трамп виступив на мітингу "Порятунок Америки" у Вашингтоні.

Через поразку на виборах риторика Трампа була доволі агресивною. Цього ж дня прихильники Трампа рушили до Капітолію, де якраз зібралися на засідання обидві палати Конгресу, щоб остаточно затвердити перемогу Джо Байдена.

Прихильникам Трампа вдалося увірватися в будівлю Капітолію, тому засідання Конгресу перервали, а частину законодавців евакуювали. Під час штурму загинули кілька людей, а самій будівлі було завдано значної шкоди.

Цього року, а саме 12 січня Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.

Варто зауважити, що одна з учасниць відмовилася від помилування. Вона назвала це зневагою до верховенства права.

"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію і нашій нації", - сказала ув'язнена Памела Гемпхілл.

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